C'est un nouveau chapitre de l'histoire d'Adidas France. Environ 200 salariés de l'entreprise se sont installés ce mardi matin dans leurs nouveaux locaux neufs dans un bâtiment de sept étages, situé face au Parlement européen dans le quartier d'affaires du Wacken. Adidas est locataire de cet immeuble qui appartient à un fond d'investissement immobilier (Gan Pierre 1 de Groupama).

Le siège d'Adidas en Alsace depuis 1959

Le siège français du groupe est installé en Alsace depuis 1959, d'abord à Dettwiller puis à Landersheim depuis 1973. "On a souhaité garder cet ancrage alsacien, justifie Emmanuelle Gaye-Pouédras, la porte-parole d'Adidas France. Après une bonne partie de nos collaborateurs sont basés à Paris et ce déménagement permet de rapprocher les deux équipes (parisienne et strasbourgeoise), puisqu'en deux heures on fait la liaison Paris Strasbourg sans aucun souci".

Thierry Omeyer parrain de l'immeuble

Pour les élus locaux, c'est une fierté d'avoir pu conserver le siège français d'Adidas en Alsace, alors que le groupe allemand avait hésité à quitter la région. Et c'est aussi un fleuron pour le nouveau quartier d'affaires du Wacken à Strasbourg.

Le handballeur Thierry Omeyer, ambassadeur de la marque depuis plus de 13 ans, est le parrain de cet immeuble. Le bâtiment sera officiellement inauguré le 14 mai.

Adidas emploie 700 salariés en France, 60 000 dans le monde.