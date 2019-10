Les salariés d'Alpine Aluminium à Annecy déçus par les cinq offres de reprise de leur usine

Depuis deux mois, les centsalariés d'Alpine Alu à Annecy en Haute-Savoie sont au chômage technique, leur entreprise métallurgique en redressement judiciaire. Le 5 novembre, c'est à dire dans quinze jours, le tribunal de commerce d'Annecy validera ou non le choix d'un repreneur pour relancer l'activité de leur site de transformation d'aluminium établi sur les bords du fier depuis deux cent cinquante ans.

Entre déception et espoir

C'est donc peu dire que le personnel attendaient avec impatience ce lundi matin la visite de l'administrateur judiciaire, David-Emmanuel Meynet, et le détail des cinq offres de reprise 5 offres de reprise annoncées en fin de semaine dernière.

Sur les cinq candidats à la reprise, trois français, un anglais, un grec

Sur les cinq repreneurs potentiels, trois sont français, un anglais, et un grec. Ce dernier, est le seul à travailler déjà dans l'aluminium. Mais aucun de ces entrepreneurs n'avance de montant d'investissements.

"On est très déçus", reconnait Jean-Luc Bénacchio, l'élu CFDT au comité d'entreprise. "On espérait un groupe industriel solide qui travaille déjà dans l'aluminium pour créer des synergies et pour avoir l'assurance que ce n'est pas juste un investisseur qui vient pour nos huit hectares de terrain idéalement situés dans l'agglomération d'Annecy, mais qui n'en a rien à faire de nos emplois et de nos savoir-faire."

Quant au maintien des emplois, là encore beaucoup d'incertitudes. Un seul, le candidat anglais dit vouloir conserver les 100 emplois, les autres s'engagent pour un quart des effectifs en l'état actuel des négociations. Le dépôt définitif des offres de reprise est fixé à mercredi 30 octobre. L'audience devant le tribunal de commerce d'Annecy le 5 novembre.