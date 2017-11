Les salariés d'Alstom manifestent à Paris ce jeudi

En Ile-de-France Alstom emploie 3.000 personnes à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Des salariés inquiets de la fusion de ce fleuron de l'industrie avec le groupe allemand Siemens. Les syndicats appellent à un rassemblement à 11 heures devant le ministère de l'Economie à Bercy.

Ils sont inquiets ces salariés, et ils vont le dire ce jeudi en fin de matinée, sous les fenêtres du ministère de l'Economie et des Finances à Bercy. Inquiets de la fusion avec le géant allemand Siemens qui devrait provoquer des "convergences et des économies d'échelle" disent les syndicats. "Au siège par exemple, les services des ressources humaines ou de la finance pourraient se séparer de certains postes" explique Claude Mandart, délégué CFE-CGC, syndicat majoritaire chez Alstom. "Pour les activités de signalisation, Siemens dispose des mêmes services à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Alors je ne crois pas à la fermeture d'un des deux sites, car il devrait y avoir de l'activité et des projets avec le développement du métro du Grand Paris. Mais pourquoi pas des emplois supprimés".

Des syndicats échaudés par l'exemple de la fusion entre General Electric et Alstom pour ses activités énergétiques. Alors que le groupe américain avait promis de maintenir l'emploi, 600 postes auraient été supprimés depuis deux ans selon la CFE CGC.