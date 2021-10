Les salariés d'Apperton en grève à Bouc-Bel-Air dénoncent un "risque sanitaire pour les patients"

La vingtaine de salariés du site Apperton, entreprise de stérilisation de matériel médical, à Bouc-Bel-Air est en "grève illimitée" depuis le 13 octobre. Ils dénoncent "leurs conditions de travail" et alertent sur le "risque de contamination des patients" faute d'une stérilisation garantie.

Bientôt une semaine de grève chez Apperton, leader français de la stérilisation de matériel médical et chirurgical, situé à Bouc-Bel-Air. La vingtaine de salariés du site des Bouches-du-Rhône, a cessé le travail depuis le 13 octobre. Le mouvement porte sur les salaires et les conditions de travail. Mais les grévistes estiment surtout ne plus pouvoir faire leur travail correctement.

"Vous pouvez rentrer pour une appendicite et ressortir les deux pieds devant" - Cyril Salvai, délégué du personnel

Les salariés alertent sur le risque sanitaire qui pèse, selon eux, sur les patients. "Quand ils ouvrent les boites stérilisées en salle opératoire, explique Cyril Salvai, sur France Bleu Provence, que le patient est endormi, la boîte est rouillée. Il se peut qu'il y ait des bactéries et des champignons. Donc le patient est directement touché. Le délégué du personnel conclut en colère, demain vous pouvez rentrer pour une appendicite et vous ressortez les deux pieds devant parce que vous êtes contaminés".

France Bleu Provence a vérifié les raisons de la grève des salariés.

Vers des opérations déprogrammées ?

La société Apperton travaille avec une douzaine d'établissements hospitaliers à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Parmi lesquels, le CHU de Martigues, l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille ou encore la clinique du Parc à Aix-en-Provence.

Selon la CGT des Bouches-du-Rhône, la grève a déjà des répercussions sur la programmation d'opérations. Mais les établissements contactés par France Bleu Provence ce lundi, ne mentionnent "aucun impact pour le moment".

La direction d'Apperton n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.