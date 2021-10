Les salariés d'Aptis manifestent à Strasbourg contre l'offre de reprise de Punch

Les salariés d'Aptis ne font pas confiance à l'offre de reprise formulée tout récemment par l'équipementier Punch Powerglide, une société qui fabrique déjà à Strasbourg des boîtes de vitesses automatiques.

Aptis, une filiale d'Alstom qui emploie 141 personnes dans le Bas-Rhin, construit des bus électriques. Punch propose de développer un bus à hydrogène à Hangenbieten, une perspective qui ne convainc pas le personnel d'Aptis.

Les salariés d'Aptis place de la République à Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

Si le puissant groupe Alstom renonce à fabriquer des bus électriques fiables et des véhicules à hydrogène, comment Punch, qui est un équipementier automobile, pourrait-il assurer cette activité ? s'inquiète Florian Bouché, délégué syndical CFDT à Aptis, et secrétaire du CSE. Il est très méfiant : "Ça fait un an qu'Alstom essaie de nous vendre et n'a pas réussi. Cette reprise nous paraît hallucinante".

"Le souhait de Punch est d'arrêter totalement le bus électrique. De développer un bus à hydrogène, donc de relancer totalement une innovation. Pourquoi pas ? Sauf que ce repreneur n'a pas les compétences. Pour un nouvel arrivant qui ne connaît pas ce monde, qui doit encore faire ses preuves face à des poids lourds du bus qui sont très très agressifs au niveau des prix, ça nous paraît totalement illusoire que ce repreneur y arrive! ".

Le personnel d'Aptis très inquiet

L'offre de Punch est tombée au moment ou les partenaires sociaux bouclaient avec la direction d'Aptis un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, qui satisfaisait les salariés. L'ultime proposition de Punch bouscule tout. Et replonge le personnel dans l'expectative. "Alstom cherche juste à refiler le bébé à quelqu'un d'autre", dénonce Olivier, "pour ne pas avoir à fermer le site lui-même".

Punch veut attendre 2024 pour lancer la production de ces bus à hydrogène. C'est loin, pour les salariés alsaciens, qui s'attendent à de longues périodes de chômage partiel. "On est encore une fois en mode "patience". Là on se fait totalement avoir", dénonce Valentin, qui caresse un projet de micro-entreprise.

"Il n'y aura pas de projet de production avant plusieurs années, du chômage partiel, des relocalisations", déplore Magali, "on est dans l'incertitude totale!".

Une délégation de salariés a été reçue en préfecture dans l'après-midi.