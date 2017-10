Les salariés d'Aquaterre à Montivilliers attendent leurs salaires

L’entreprise Aquaterre, à Montivilliers, ne serait pas capable de verser les salaires à ses employés. La quarantaine d’employés redoute à nouveau des retards de paiement, après de gros problème pour recevoir leur paie du mois d’août.

La grogne monte à Aquaterre. Les salariés de l’entreprise d’espaces verts craignent pour leurs salaires. Après de sérieux retards pour le mois d’août, la paye de septembre n’était toujours pas arrivée vendredi 06 octobre. Une partie des employés ont refusé de travailler e signe de protestation.

Pour la rémunération du mois d’août, les salariés ont d’abord été payés par chèque, mais les chèques ont été refusés. Le salaire est finalement arrivé la troisième semaine de septembre par virement, après avoir mis de nombreux employés dans une situation financière compliquée. "Certains gars se sont retrouvés avec 1100 euros de découvert", rapporte me délégué syndical de la société basée à Montivilliers, Jonathan Lethuilliers. Trois d’entre eux n’ont toujours rient perçu.

"On s'est dit qu'il y a avait de l'argent qui allait rentrer, que c'était peut-être une erreur de banque. Mais aujourd'hui on est à nouveau dans l'inquiétude." Alors qu’on avance dans le mois d’octobre, le salaire de septembre se faire attendre. Et il ne serait pas prêt d’arriver. Jonathan Lethuilliers, a échangé avec le dirigeant, Ludovic Andrieu. Selon le délégué syndical, le PDG n’aurait pas de date pour le versement des rémunérations car il attend des entrées d’argent. "J'ai demandé à avoir des preuves que de l'argent va rentrer. Mais il n'a rien à nous montrer."

L'Inspection du travail est venue sur les lieux vendredi 06 octobre. Le dirigeant de l'entreprise n'a pas répondu à nos appels.