Les salariés d'ArcelorMittal en grève pour demander la prime Covid

La CGT d'ArcelorMittal France appelle les salariés à la grève ce mardi 6 octobre. Elle dénonce l'attitude de la direction qui refuse le versement d'une prime Covid et le paiement à 100% du travail partiel.

Les salariés d'ArcelorMittal veulent la récompense de leurs efforts. Face au refus de la direction du groupe sidérurgique de verser une prime Covid de 2.000 euros et de payer à 100% l'activité partielle, la CGT appelle ce mardi et mercredi à deux journées de grèves sur l'ensembles des sites ArcelorMittal de France. A l'aube, plusieurs étaient déjà rassemblés devant le portail Sainte-Agathe de Florange.

Des salariés en première ligne

"Les lignes n'ont jamais cessé de tourner" dénonce le secrétaire général du syndicat à Florange, Lionel Buriello. "Tous les salariés ont participé à l'effort, en s'exposant aux risques de contamination en s'adaptant aux mesures sanitaires parfois plus que douteuse."

Dans un courrier adressé aux syndicats, la direction justifie ce refus par le maintien d'une "gestion économique rigoureuse afin de restaurer les résultats". Un argument que rejette Lionel Buriello qui explique au contraire que "les voyants en terme de demande et de production sont au vert et semblent se cristalliser pour les trimestres à venir."

Il y a une colère qui monte

Travail partiel abusif ?

Concernant le travail partiel, actuellement rémunéré à 70% du salaire brut, la CGT estime que la direction continue à en user de manière injustifiée, maintenant les salariés concernés dans une précarité difficile. Et dans certains cas, c'est carrément injustifié selon Lionel Buriello : "Pas plus tard que le mois dernier, nous avons eu une casse de moteur sur une entité. La direction a actionné l'activité partielle alors que c'était uniquement liée à une casse moteur." De la à parler de détournement du dispositif ? "Elle dispose de ces dispositifs et elle ne l'utilise pas le cadre de la vertu initiale."