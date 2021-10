Les salariés d'ArianeGroup à Vernon inquiets pour leur avenir

Ils sont partis à pied d'ArianeGroup sur les hauteurs de Vernon pour rejoindre le rond-point de l'Espace au pied du pont Clemenceau, inauguré officiellement il y quelques jours. "Il y a eu des annonces qui ont été faites sur ce rond-point par des politiques qui ne sont pas la vérité" dénonce Benoit Dalgalarrondo, délégué syndical CGT : "On dit le Prometheus, le moteur de la nouvelle génération est fait à Vernon. Il est fait pour le développement. Toute la période après d'exploitation pour l'instant, c'est plutôt l'Allemagne encore".

Les déclarations des membres du gouvernement, comme celles de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance qui affirme que " l'accord permet de garantir l'activité sur le site de Vernon" ou encore celle de Sébastien Lecornu, président du conseil départemental de l'Eure et ministre des Outre-mer pour qui "le moteur Vinci appartient au passé" font bondir Ludovic Blanchard, délégué CFDT : "On peut se poser plein de questions. Le président Macron avait bien annoncé que l'avenir de Vinci, c'était Vernon" rappelle-t-il et "monsieur Lecornu, tout comme monsieur Ouzilleau, le maire de Vernon, n'a jamais répondu aux partenaires sociaux".

Quel avenir après Vinci ?

Une crainte est nourrie par les salariés présents au rassemblement, qu'à terme, le site d'ArianeGroup soit rayé de la carte à Vernon. "À la fin d'Ariane 5, aux Mureaux, il y aura des bâtiments qui seront vides" croit savoir Denis Piednoël, délégué syndical Sud Safran :

La crainte, c'est que toute la fabrication parte aux Mureaux. Ce n'est que des machines outils quy'on peut déplacer comme on déplace un carton - Denis Piednoël, délégué SUD

Un conseil social et économique central doit se ternir ce vendredi pour définir les 600 postes supprimés par ArianeGroup en France et en Allemagne. La réduction des effectifs du fait du transfert du moteur Vinci en Allemagne n'est pas comprise dans ce plan. Un flou qui pèse sur les épaules de Kevin : "On se retrouve avec des projets qu'on ne connaît pas, une réduction de la masse salariale qui n'est pas identifiée clairement, on en a assez de ce non-dit et de cette situation qui fait peur à tout le monde " dit celui qui travaille sur le site depuis six ans en tant que méthodiste.

Il y a dix ans, ils étaient plus de 2000 salariés à Vernon, 1200 il y a deux ans et moins de 900 cette année.

