Les salariés d'Ascoval à bout de nerfs attendent avec impatience la décision du tribunal de Strasbourg

Le tribunal doit dire aujourd'hui s'il valide ou non l'offre de reprise de l'acierie par Bristish Steel. Normalement le dernier épisode d'un feuilleton qui dure depuis 2015 et qui use les nerfs des 268 salariés.

Pour Cédric, 40 ans dont 15 à l'acierie, l'année a été très compliquée

C'était la douche écossaise, c'était les bonnes nouvelles, le lendemain les mauvaises nouvelles, le surlendemain les bonnes nouvelles : la douche écossaise des émotions ! on réfléchit à deux fois avant de faire les projets, c'est pesant je veux savoir où est-ce que je vais je veux savoir de quoi moi le lendemain sera fait

Priscilla et Cédric attendent avec impatience la fin du feuilleton © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Des tensions au sein des familles

En plus des incertitudes sur les repreneurs, les métallos sont aussi soumis à de longues période de chômage. Difficile à supporter pour le papa de 3 enfants qui tourne en rond, et qui en plus a perdu 200 euros sur son salaire depuis 2 mois à cause des primes de nuit, etc..Pour assurer l'avenir de sa famille Cédric a décidé de regrouper ses crédits mais vu la situation d'Ascoval, les banques étaient frileuses, il a donc du hypothéquer sa maison.

Cette situation a forcément des conséquences sur la vie de famille, "on oublie les vacances, les loisirs" regrette Olivier, 20 ans d'acierie. Et même les épouses sont à bout comme Priscilla, la femme de Cédric

C'est des grosses tensions dans le couple, c'est prise de tête tous les jours, le moindre petit truc ça part en dispute, c'est des travaux qui peuvent pas avancer parce que on n'a pas les finances, c'est épuisant, il faut la décision finale, car sinon je crois que même nous femmes d'ouvriers on va péter un câble

Ambiance pesante dans l'usine

Et quand l'usine tourne les salariés n'ont pas la tête au travail, Olivier craint les accidents dans une usine dangereuse

On n'est pas concentré à fond dans ce qu'on fait, c'est là que peuvent survenir les erreurs ou les problèmes avec la tête à penser à la reprise ou à se faire éjecter

En plus selon lui des heurts commencent à éclater entre les salariés. Le climat est tendu d'autant plus que beaucoup ne croient plus à la reprise, c'est le cas d'Olivier et de Cédric, pour eux les volumes promis par British Steel ne sont pas suffisants pour être compétitifs.

Ils restent donc méfiants surtout après l'épisode d'Altifort, et même si l'offre britannique est validée ils savent que la période de transition sera compliquée et qu'il y aura encore de nombreuses périodes d'inactivité.

En tout cas, ils veulent maintenant une réponse définitive sur leur sort, même si c'est négatif pour fermer la page Ascoval et pouvoir rebondir.