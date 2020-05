Les salariés d'Ascoval devant la justice pour demander réparation à Vallourec

C’est un nouveau combat judiciaire de longue haleine qu’entreprennent les salariés d’Ascoval. L’aciérie de Saint-Saulve, créée en 1975 par Vallourec, est passée par plusieurs phases de redressement judiciaire et de reprises ratées, depuis le désengagement du groupe français en 2017.

Aujourd'hui, elle appartient au groupe britannique Olympus Steel, mais l’avenir est loin d’être éclairci. 174 des 250 salariés ont donc saisi le conseil des prud’hommes de Valenciennes, pour demander réparation : ils estiment que Vallourec est responsable de toutes ces péripéties, et doit les assumer. Ils réclament 100 000 euros de dommages-intérêts chacun.

Coût environnemental

Ces salariés se sont constitués en association baptisée "des hommes d’acier". Leur avocat, David Métin, explique : "en 2017, Vallourec a les moyens de mettre en place un plan de départ digne de ce nom. Il ne l'entend pas comme ça. S'il ferme l'aciérie, il est obligé de remettre en état les terrains. C'est un coût environnemental de plusieurs millions d'euros".

ECOUTEZ : David Métin, avocat de 174 salariés d'Ascoval Copier

A un moment donné, il faut faire les comptes

Vallourec cède alors l'aciérie de Saint-Saulve, c’est la naissance d’Ascoval. Mais le repreneur va mal, et huit mois plus tard, c’est le redressement judiciaire. L'avocat affirme "avoir les preuves que Vallourec savait". La suite, c’est une série reprises ratées et des salariés qui passent par tous les états, de l’espoir à la désillusion. "Ces patrons dans des salons feutrés doivent savoir aujourd'hui que ces salariés sont dans une situation déplorable, au bord du gouffre. A un moment donné, il faut faire les comptes. On arrive à ce moment", conclut l'avocat.

Prochaine audience le 28 janvier

Ce jeudi, la première audience de conciliation n’a rien donné. Prochain rendez-vous le 28 janvier. Si les deux parties ne se mettent toujours pas d'accord, l'affaire devrait être plaidée au printemps 2021 (mars ou avril).

On a eu tellement de mauvais tours, les gens n'y croient plus tellement

Aujourd’hui, l’aciérie tourne au ralenti, une semaine sur deux, et l’avenir est incertain. Marcel Dewaulle, président de l’association "les hommes d’acier", qui travaille à l’aciérie depuis 25 ans, s'inquiète : "travailler une semaine ou deux par mois, c'est pas assez. Vous travaillez pour gagner un salaire complet. On a eu tellement de mauvais tours, les gens n'y croient plus tellement. Mais il faut qu'on garde notre usine ouverte".

L’Etat a promis à l’aciérie de Saint-Saulve un contrat avec la SNCF : 140 000 tonnes à produire chaque année pendant quatre ans. Rien n’a encore démarré.

ECOUTEZ : des salariés d'Ascoval demandent 100 000 euros à Vallourec Copier

Contactée, la direction de Vallourec ne souhaite faire aucun commentaire sur une procédure judiciaire en cours.