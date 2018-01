Saint-Saulve, France

Le groupe Schmolz qui reprend cinq sites d'Ascometal s'engage finalement ce mardi à garantir 110.000 tonnes sur un an, avec possibilité de 80.000 tonnes pour une deuxième année. Dans un premier temps, il ne garantissait que 80 000 tonnes sur deux ans. Vallourec qui détient encore 40% de son ancienne aciérie va commander 135 000 tonnes sur un an, de quoi faire tourner l’aciérie et attirer des repreneurs assure le ministre de l'économie , qui explique que plusieurs candidats se sont déjà manifesté.

Ce mardi, le ministre de l'économie, Bruno Lemaire, parle d'un accord solide, mais pour Nacim Bardi délégué CGT, il n'y a pas d'accord, car aucun syndicat n'était présent. Et les salariés ne sont pas du tout satisfaits de ce sursis.

On n'est pas contre des solutions, mais des solutions viables, là ça ne fait que décaler, on est dans le couloir de la mort pendant un an et on attend la guillotine, Cédric

le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

les salariés ont bloqué quelques minutes le tram © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Le délégué interministériel à la réindustrialisation doit venir présenter le projet ce mercredi aux salariés, la rencontre risque d'être tendue car comme aujourd'hui les salariés ont décidé de bloquer plusieurs axes du Valenciennois . La justice décidera le 21 févier prochain de la poursuite de l'activité ou de la liquidation du site.