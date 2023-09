Les salariés d'Auchan débraient pour dénoncer leurs conditions de travail à Villers-Bretonneux

"Ca a été très spontané", raconte Catherine Bazin, déléguée CGT d'Auchan à propos du débrayage qui a lieu ce samedi matin à l'ouverture (8h30) du supermarché de Villers-Bretonneux, situé près de la sortie de l'autoroute A29.

Absences non remplacées

Une quinzaine de salariés ont pris cette décision pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et les absences qui ne sont plus remplacées. "La direction explique qu'ils n'ont plus les budgets", précise encore Catherine Bazin.

Au moins 8 des 30 salariés de Villers-Bretonneux sont actuellement en arrêt selon la CGT et la charge de travail repose sur leurs collègues. Les grévistes n'ont pas encore décidé s'ils vont poursuivre leur mouvement cet après midi. Ils vont se réunir dans le courant de la matinée