Les Salaries d'EDF et d'ENGIE vent debout contre les Projets HERCULE et CLAMADIEU

Cette opération de division des structures de Production, de distribution et de vente voulue à la fois par le gouvernement et les instances européennes risque à court tourne de rendre l'énergie plus chère en FRANCE, c'est en tout cas ce que craint Aurélien MINGOT, responsable de la CGT-ENERGIE de Haute-Loire.

Aujourd’hui par le biais de la loi de nationalisation de 1946, on a un tarif régulé qui permet aux usagers d’avoir le même tarif partout sur l’ensemble du territoire, qu’il soit en proximité ou non des moyens de production. Demain par le biais de cette déstructuration, cette loi de nationalisation va être remise en cause et mettra forcément l’usager en difficulté parce qu'il n’y aura plus de tarifs régulé et du coup ce sera la jungle. Aujourd’hui vendre toutes ces installations par le biais de la déstructuration promise, c’est financiariser encore plus le secteur de l’énergie, sans avoir en tête les contraintes que vivent les usagers.

Selon les syndicats CGT, CFE-CGC, CFDT et FO réunis en intersyndicale pour ce mouvement de protestation, le risque que fait courir cet émiettement, c'est une perte de contrôle des sources d'énergie qui sont aujourd'hui coordonnées et harmonisées pour lisser la distribution sur tout l'hexagone. Aurélien MINGOT, responsable de la CGT-ENERGIE de Haute-Loire.

Pour mettre à l’équilibre le réseau on a besoin d’avoir la vision sur la chaîne complète. On a des territoires qui sont très inégaux en France avec parfois des moyens de production qui sont à 200 km du lieu de consommation. Nous avons sur la partie sud-est de l’Hexagone des centrales nucléaires et beaucoup d’installations hydro-électriques, ce qui n’est pas le cas pour l’Île-de-France et encore moins le cas pour la Bretagne. Aujourd’hui par le biais intégré de nos entreprises, on a la possibilité d’alimenter partout en fonction des besoins et pas en fonction de la financiarisation avec pour seul intérêt de dégager des bénéfices à outrance.

Les gaziers et les électriciens de nos deux départements de Loire et Haute Loire vont manifester ce jeudi matin à 9h 15 à Saint- Étienne, place Jean Jaurès. Ils iront ensuite rencontrer le députe LREM Jean Michel Mis. Au Puy en Velay, le Personnel se réunira en assemblée générale à partir de 9 H sur le site de Sainte-Catherine