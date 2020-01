Les salariés d'Enedis à Lodève bloquent le site, ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail

Lodève, France

Il y a un mois, le sol des locaux du site Enedis de Lodève " a bougé ", explique Sabrina représentante syndicale dans l'entreprise. Depuis, les salariés sont en grève et bloquent le site pour dénoncer leurs conditions de travail. D'après eux, " un expert est passé et a fait condamner une grande partie des locaux. Les salariés se retrouvent à 16 dans une petite pièce de 10 m2 et n'ont surtout plus d'endroit pour manger chaud. Ils ont demandé une indemnité de repas mais la direction l'a refusé ".

Les salariés dénoncent l'inaction de la direction

" _Cela fait un mois et la direction ne s'est pas déplacé une seule fois_. C'est la première fois qu'on rencontre autant de mépris et de non-considération " déplore Patrick lui aussi représentant syndical. La direction d'Enedis dans l'Hérault assure pourtant que " le dialogue social avec le site est fourni " et qu'une rencontre avec les représentants syndicaux des salariés est prévue début janvier " comme d'habitude ".

Les salariés eux menacent, si la direction continue, d'après eux, à ignorer leurs revendications ils " monteront d'un palier " et pourraient provoquer des coupures d'électricité.