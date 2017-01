Les salariés d'Itron à Haguenau, en colère, organisent une marche ce samedi

Les salariés d'Itron à Haguenau organisent une marche ce samedi dans le centre-ville pour sensibiliser les habitants sur leur situation. Leur usine qui fabrique des compteurs d'eau pour les professionnels fermera l'en prochain.Les 68 employés lancent un appel aux dons sur internet.

Les salariés d'Itron à Haguenau se mobilisent contre la fermeture de leur usine, programmée en juillet 2018. Ils organisent une marche ce samedi après-midi dans le centre-ville. Ce site a été créé en 1934 et emploie 68 salariés. Le groupe américain a décidé de le fermer dans le cadre d'une restucturation mondiale. 15 postes seront supprimés et 53 transférés sur d'autres sites du groupe notamment à Mâcon.

Pourtant, l'usine de Haguenau ne connait aucune difficulté économique. "L'usine tourne correctement. On a fait appel à nous récemment pour faire des heures supplémentaires. On a demandé des volontaires pour les équipes de nuit pour le samedi matin. Pour résumer, le carnet de commandes est plus que convenablement fourni. Ce qui rend la décision de fermer le site encore plus incompréhensible" s'étonne Francis Matter, salarié à Itron depuis 16 ans.

Une souscription sur internet est lancée

L'usine d'Itron à Haguenau est un site historique. Elle a été créée en 1934. © Radio France - Lucile Guillotin

Les salariés font grève chaque vendredi depuis le 6 janvier et ils lancent une souscription sur internet : un appel aux dons pour notamment payer les frais d'avocats. Pour souscrire, cliquer sur ce lien : https://www.leetchi.com/c/solidarite\-de\-salaries\-itron\-haguenau