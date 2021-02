Les salariés d'Orange ne digèrent pas le projet de fermeture de l’agence de Béziers Polygone

''C'est avec regret que nous vous annonçons le projet de fermeture de l'agence d'Orange Béziers Polygone''. Le message a bien du mal a passer dans les équipes biterroises explique un représentant du personnel. Mais Béziers n'est pas la seule boutique impactée en France. Il existe au total une trentaine de projets de fermetures au niveau national. En Occitanie, les agences de Nîmes Coupole, Albi, Saint-Orens ou Bagnols-sur-Cèze seraient aussi concernées.

Un préavis de grève a été déposé ce jeudi 4 février par le syndicat CGT. ''Nous n'avons aucun retour de la direction depuis vendredi. C'est surprenant. C'est méprisant'' nous explique un représentant syndical.

Pendant le confinement, notre direction n'a pas cessé de nous dire que nous étions des salariés essentiels pendant cette crise sanitaire. Voilà la récompense...

Béziers compte deux agences Orange. Celle de la galerie marchande d'Auchan ne serait pas menacée. La boutique du Polygone emploie 11 salariés titulaires. L'agence y est installée depuis l'ouverture du centre en 2010. Des intérimaires viennent renforcer ponctuellement les arrêts maladie. Orange, anciennement France Télécom, a employé jusqu'à une centaine de salariés au début des années 2000 avenue Saint-Saëns.

En 2019, l'agence de Sète a fermé ses portes

"Comment peut-on encore croire à l’humain, lorsque nous nous sentons trahis par des stratégies uniquement basées sur le business et la réduction des coûts d’exploitations dixit le syndicat CGT dans un tract. Nous fermons la boutique mais nous vous remplaçons par Orange/GDT (Générale de Téléphone, partenaire Orange Low-Cost…), pour des gains de productivité !" dénoncent les syndicats.

Les salariés de la boutique Orange ont l'intention de se joindre ce jeudi au rassemblement national devant la Bourse du travail à Béziers 10h30 et ensuite devant le Polygone.

La mort des boutiques Orange est-elle programmée pour 2025 ? Allons-nous vers un transfert total à la GDT, comme envisagé pour Béziers ?

''Pourtant, malgré la crise sanitaire les milliards de bénéfice versés aux actionnaires sont toujours d’actualité et Orange peut décider d’un autre modèle pour son réseau de distribution ! Le profond mal-être des vendeurs s’est traduit par une alerte de danger grave et imminent déposée par les représentants du personnel CGT. Le désaccord avec l’entreprise et l’ensemble des membres de la commission Santé, Sécurité et Conditions de travail a entraîné la saisine, actuellement en cours de l’inspecteur du travail''.

Après la crise sociale qu’a connu France Telecom-Orange entre 2007 et 2010 et qui a été condamné pour ses pratiques, l’entreprise fait à nouveau parler d’elle.