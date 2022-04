Les salariés d'un sous-traitant d'Amazon mobilisés devant l'entrepôt de Saint-Etienne-du-Rouvray

Au milieu des camions et des entrepôts, on distingue deux tentes rouges et huit salariés en colère.

Parmi eux, Zoumana décrit des journées à rallonge : "tu commences ta journée à sept heures... mais elle n'est pas finie tant que tu n'as pas fini de livrer tes colis".

Normalement, une journée d'un livreur Amazon est encadrée par une application. Un algorithme définit la tournée en prenant en compte plusieurs paramètres : zone de livraison, nombre de colis et prépare des tournées censées durer 8 heures 45 minutes.

Au bout des 8 heures et 45 minutes de travail, les livreurs doivent normalement retourner à l'entrepôt, même si la tournée n'est pas finie et qu'il reste des colis. Ce sont les consignes officielles mais Zoumana est formel, son sous-traitant Lumina Services lui a mis la pression et il s'est retrouvé parfois à des heures avancées de la nuit à livrer des colis.

J'ai livré des colis parfois jusqu'à une heure du matin ! J'avais peur qu'ils me prennent pour un voleur !

Djigiba raconte une autre dérive que son employeur aurait utilisée. Un livreur Amazon travaille normalement quatre jours par semaine, pour trois jours de repos, afin de soutenir une charge de travail importante. Mais selon lui et les autres salariés, la gérante de Lumina Services lui aurait demandé de continuer à travailler en utilisant d'autres badges que le sien. Mais à la fin du mois les jours supplémentaires de travail ne lui ont pas été rémunérés affirme-t-il, Lumina Services répliquant qu'Amazon ne reconnaissait pas ses heures puisqu'elles étaient officiellement effectuées par un autre salarié.

C'est de l'esclavage bien organisé

Mais difficile pour eux de se pourvoir devant les prud'hommes par exemple car les huit salariés disposent de titres de travail italiens, et pas de titres de travail français. Ils affirment d'ailleurs que la gérante les a recrutés en connaissance de cause, leur promettant même de les aider à régulariser leur situation. Embauchés début octobre 2021, juste avant la période d'intense activité dans le secteur de la livraison de colis avec le Black Friday, Noel, les soldes d'hiver... Ils auraient effectué de longues heures, sans jamais être payés le salaire indiqué sur le contrat en CDI qu'ils avaient signé. Mais la promesse de la régularisation leur faisait espérer une amélioration de leur situation, et la peur du chômage était forte pour ces salariés dans une situation précaire. Sauf que fin février 2022, après leur avoir fait former de nouveaux livreurs, la gérante les appelle et leur annonce oralement leur licenciement.

Depuis, silence radio. Ils déclarent qu'aucune procédure n'a été enclenchée d'un point de vue juridique : pas de lettre ou d'indemnités... Et surtout, le dernier salaire ne leur aurait pas été versé.

Légalement, le donneur d'ordre, Amazon, peut être tenu pour responsable des manquements de ses sous-traitants, ici Lumina Services. Alors les salariés tentent d'obtenir gain de cause devant l'entrepôt du géant du commerce en ligne. Ils ont commencé le mouvement le jeudi 28 avril et comptent rester mobilisés jusqu'à ce que leur situation soit prise en compte. Leur espoir ? Être payés pour les heures effectuées et continuer à travailler, dans les conditions de travail indiquées sur leur contrat en CDI signés en octobre 2021.

Jointe par la rédaction, Lumina Services ne souhaite pas s'exprimer.

Amazon nous a communiqué sa position « Les sociétés de livraison avec lesquelles travaille Amazon embauchent et gèrent leurs propres équipes. Nous sommes intransigeants sur le fait que ces dernières se doivent de respecter les lois en vigueur, ainsi que le code de conduite des fournisseurs Amazon. Nos équipes auditent régulièrement ces sociétés afin de s’assurer de leur conformité. Nous sommes actuellement en train d’investiguer ces remontées et nous prendrons les mesures appropriées si notre partenaire de livraison ne respectait pas ces exigences. »