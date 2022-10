Les salariés de BAT à Boncourt s'inquiètent de la fermeture possible de l'usine

Le communiqué de la direction, affiché à l'entrée de l'usine, parle de "consultation" et "d'options à examiner". Un optimisme, qu'on ne lit pas sur le visage des salariés qui ont participé à la réunion de jeudi. "On a tous été convoqué à une heure précise", raconte Nadège, qui travaille au service qualité depuis 15 ans. "Nos responsables étaient là pour qu'on puisse en discuter avec eux après. Ils ne pouvaient pas nous laisser repartir en pleurant. On est là les uns pour les autres. On se connaît tous", dit cette habitante de Beaucourt, dans le Territoire de Belfort.

Sur le parking, la moitié des voitures est immatriculée en France, dans le 25 ou le 90. Mais pas de différence entre Suisses et Français. Ils discutent ensemble de leur futur incertain. Une odeur de tabac chaud s'échappe encore de l'usine, mais pour combien de temps ? Nadège n'avait pas prévu une telle baisse de l'activité : "On a vu que les volumes descendaient mais on ne s'y attendait pas. Personne ne s'y attendait vraiment."

Le problème avancé par la direction, c'est la baisse de la consommation de tabac, qui entraine des excédents de production et une baisse des recettes. "On ne sait pas encore tout, la situation peut s'améliorer", espère une salariée, qui préfère ne pas donner son nom. D'autres se disent encore trop sonnés pour en discuter. La plupart ne veulent pas prendre la parole, y compris les représentants du personnel. Les syndicats Unia et Syna prévoient une assemblée du personnel dans le courant de la semaine.