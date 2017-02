Les salariés de Béka à Briey se préparent à être licenciés

L’entreprise Béka France de Briey en Meurthe et Moselle est sous la menace d’une fermeture. 30 salariés l’ont appris il y a quelques semaines. La maison mère implantée en Allemagne veut se séparer de la branche France pour sauver sa propre tête.

Les 30 salariés de Béka France à Briey en Meurthe et Moselle se préparent à être licenciés. L'entreprise de pièces en béton coulé pour la sidérurgie, installée dans la zone industrielle depuis 38 ans, est menacée de fermeture d'ici avril.

Un projet de fermeture annoncé à la va vite

Les propriétaires allemands expliquent que la fermeture est nécessaire pour garantir la pérennité de la maison mère. Le mois dernier, un co-gérant a été nommé. C'est lui qui a appris le projet aux employés, il y a quelques semaines. Une méthode et un manque de dialogue total indigne pour les salariés d'autant qu'ils considèrent que leur entreprise est viable.

Aurélien Ravenel, délégué du personnel "On nous a caché tout. Je suis sûr que ça fait plus de 6 mois qu’ils sont au courant du projet de fermeture. Ils ont attendu le dernier moment pour nous prévenir".

Je viens au boulot avec la boule au ventre. C’est le dégoût total

Sur le site, les salariés continuent de travailler pour honorer les commandes, mais le cœur n’y est plus. Saadi Tayeb le délégué du personnel qui travaille ici depuis 26 années est, comme tous les autres salariés, écoeuré. "On en prend plein la gueule, et c’est tout. On motive les troupes pour essayer d’honorer les commandes, on est peut-être trop cons. C’est le dégoût total".

L'entreprise Beka de Briey pourrait fermer d'ici quelques mois © Radio France - Rachel Noel

La moitié des salariés a fait toute sa carrière ici, et la majorité ont plus de 50 ans. Difficile d’imaginer retrouver du travail. Dans le bassin d’emploi de Briey, le taux de chômage est au dessus de 11% et ne cesse d’augmenter

Une réunion entre les délégués du personnel et leur direction est prévue vendredi matin.