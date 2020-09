Les salariés de BorgWarner manifestent au passage du Tour de France à Bort-les-Orgues

Les salariés s'étaient installés devant le musée de la tannerie et du cuir

Ils étaient une petite centaine réunis devant le musée de la tannerie et du cuir de Bort-les-Orgues. C'est là que les salariés de BorgWarner avaient décidé de se positionner pour attendre le Tour de France qui devait passer là vers 15h. La décision de se rendre ainsi à Bort-les-Orgues avait été prise lors de la dernière assemblée générale des salariés.

Il faut tout essayer" Benoît Verlhac de l'intersyndicale

"C'est juste pour se montrer, pour qu'on parle de nous dans la presse nationale" souligne Benoît Verlhac, de l'intersyndicale de BorgWarner. Pas question donc de gêner en quoi que ce soit la course mais plutôt d'utiliser celle-ci pour se faire voir des télés notamment. "Etre médiatisés" précise Jean-Louis Bouilhac, également de l'intersyndicale. "Il faut tout essayer, il faut qu'on parle de nous le maximum" ajoute Benoît Verlhac. "Il faut faire remonter au niveau de toute la France qu'il faut arrêter de délocaliser" précise Jean-Louis Bouilhac.

Une délégation reçue

Le Tour de France est-il le bon endroit pour ce faire ? Oui, répondent en cœur les syndicalistes. "Le Tour de France montre aussi le patrimoine et tout ce qu'il y a dans le secteur, les pays traversés. Et nous sommes quelque chose d'important dans la région de Tulle" souligne Jean-Louis Bouilhac. Gràce à la médiation de Pascal Coste, le président du Conseil départemental de la Corrèze, une délégation a été reçue par le directeur de la course, François Lemarchand, adjoint de Christian Prudhomme, toujours isolé suite à son test positif au covid. Celui-ci a assurés les salariés du soutien du Tour de France.