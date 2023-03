Les salariés de Buitoni "campent" devant leur usine menacée de fermeture depuis presque un mois

Sur les grilles de l'usine, une centaine de croix avec les prénoms des salariés, leur matricule, leur date d'entrée chez Buitoni et celle du 30 mars, date fatidique où le groupe Nestlé annoncera le sort réservé à son usine au cœur de l'affaire des pizzas contaminées à l'E Coli, ***"restructuration drastique du personnel ou fermeture du site "***selon le délégué FO Stéphane Derammelaere.

Les salariés de Buitoni à Caudry ont accroché une centaine de croix avec leurs prénoms dessus © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Un peu plus loin des pendus à côté de gros tas de palettes et de pneus dont l'embrasement a noirci les messages de colère inscrits sur les grilles.

Devant l'usine Buitoni de Caudry © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Mais cette colère est bien là dans la tonnelle, et dans les trois chalets en bois prêtés par la mairie qui constituent le camp des salariés. En plus de leurs opérations de tractages au rond point de la dentelle ou au marché de Caudry, ils sont une quarantaine à se retrouver ici tous les jours "pour montrer qu'on est là et qu'on lâche rien" assure Alexia, 27 ans de boîte.

"On se rassemble pour s'épauler, et un peu se remonter le moral"

Des rassemblements important aussi psychologiquement pour Mégane

"On se rassemble pour s'épauler et un peu se remonter le moral, parce qu'on tous à un moment donné des coups de mou, ça permet de pas rester chez soi, de pas ruminer, de s'entraider en fait."

loading

Le "camp" des salariés Buitoni de Caudry © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Nathalie a des tout petits yeux, la fatigue psychologique commence à se faire sentir

"Au bout d'un moment c'est très fatigant physiquement et moralement, parce qu' on ne dort plus, on pense tous les jours, franchement c'est pas évident, c'est très dur"

La salariée ne comprend toujours pas comment son usine a pu se retrouver dans ce tourbillon infernal depuis plus d'un an avec cette menace de fermeture à la fin, elle est prête à changer d'activité pour garder son emploi

"On doit pas laisser partir un site comme ça du jour au lendemain, surtout dans le Cambrésis, il y a plus beaucoup d'usines. Ici on est comme une famille, on était soudé entre camarades et collègues, il faudrait pas que ça s'arrête, ce serait un grand malheur pour tout le monde".

Une surveillance la nuit pour que "Nestlé ne sorte pas les machines"

Depuis jeudi dernier, les salariés gardent aussi le site de nuit car il n'y a même plus de maintenance ni de ménage c'est fermé jusqu'à jeudi, de quoi faire craindre le pire à délégué FO Stéphane Derammelaere

"Comme l'usine est fermée, on veut pas que Nestlé sorte les machines, donc on a des gens qui surveillent ils sont là toute la nuit"

Des salariés qui peuvent compter sur le soutien d'élus ou d'anciens collègues qui passent régulièrement sur le camp.

Le CSE est convoqué ce jeudi matin à 9h