Les salariés de Caddie abordent la reprise d'activité avec "un mélange d'inquiétude et de méfiance"

Reprise effective. L'activité de l'usine Caddie de Dettwiller reprend ce lundi. La suite d'un long et douloureux feuilleton : cessation de paiement, placement en redressement judiciaire, incertitudes sur les repreneurs, et finalement, feu vert du tribunal de Saverne le 22 mars 2022.

Ce retour au travail est accueilli avec "un mélange d'inquiétude et de méfiance" avoue le délégué syndical CFTC Luc Strohmenger. L'effectif réduit - 113 salariés sur 139 avant cette reprise - attend d'en savoir plus sur les nouvelles conditions de travail.

Ils seront fixés ce lundi après-midi à 14h lors d'une réunion des instances du personnel. C'est lors de ce CSE qu'ils discuteront horaires et méthodes de travail avec la nouvelle direction.

Objectif compétitivité

L'ancien patron Stéphane Dedieu et l'entrepreneur Pascal Cochez, dirigeant du groupe éponyme, spécialisé dans le transport et la manutention ont déjà annoncé la couleur à l'issue de la procédure de reprise. Objectif : 17 millions de chiffre d'affaires pour la première année d'exercice de Caddie SAS, le nouveau nom de la structure. Pour atteindre ce but, le nouveau groupe se concentrera sur une gamme de produits réduite et plus rentables, reverra les prix à la hausse, et mettra à profit le savoir-faire et les installations pour jouer le rôle de sous-traitants.