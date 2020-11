Les salariés de Carambar à Marcq-en-Barœul se mobilisent contre leur déménagement

C'était presque annoncé comme une formalité : l'usine Carambar de Marcq-en-Barœul va déménager à Bondues, car le groupe a décidé de regrouper la production avec celle des bonbons Lutti, à huit kilomètres de là.

Mais ce déménagement ne passe pas auprès des salariés, qui se sont mobilisés ce vendredi 13 novembre : ils ont fait grève, et bloqué les entrées de l'usine.

Déménagement ou plan social ?

Selon les syndicats, ce transfert va s'accompagner d'un plan social, avec le licenciement des 115 personnes, puis leur embauche sous un nouveau contrat,

Or, explique la CFDT, les conditions sont moins avantageuses dans l'usine voisine de Lutti. Les salariés risqueraient de perdre entre 250 et 350 euros par mois selon le syndicat.

Le mouvement doit se poursuivre lundi

Alors que les négociations de l'accord de méthode sur le PSE débutent le 16 novembre, les syndicats appellent de nouveau à la mobilisation lundi, dès 4 heures du matin.

Au moment de l'annonce du déménagement, la direction de Carambar and Co a assuré maintenir la production et l'emploi.