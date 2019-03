Les salariés de Carlson Wagonlit à Belfort reconduisent leur grève ce lundi

Une trentaine de salariés de Carlson Wagonlit reconduisent leur mouvement de grève illimitée ce lundi 25 mars 2019. Ils demandent une hausse de leurs salaires et le versement de la prime Macron. La direction propose une nouvelle séance de négociations mardi matin.

Belfort, France

Un tiers des effectifs de l'agence de voyage d'affaire CWT à Belfort débraye toujours ce lundi. Une trentaine de salariés a entamé un mouvement de grève illimité vendredi dernier, à l'appel de l'intersyndicale. Ils demandent une hausse des salaires, ainsi que le versement de la "prime Macron". La direction promet une séance de négociations mardi matin selon les syndicats. CWT (Carlson Wagonlit Travel) emploie 100 personnes à Belfort, sur le Techn'hom.

Une hausse des salaires de 4%

Les grévistes demandent notamment une hausse de 4% sur leurs salaires. Une revendication qui ne date pas d'hier. "Cela fait plusieurs années que nous essayons de négocier (...) Toutes nos demandes sont refusées. Cette année, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase" explique Nadia Randour, déléguée CFTC et porte-parole de l'intersyndicale. "Il n'y a pas d'augmentation générale des salaires, et les augmentations individuelles se font au cas par cas (...) On a l'impression de ne pas avoir de reconnaissance" poursuit la représentante syndicale.

Outre une augmentation de leurs salaires, les grévistes demandent le versement d'une prime exceptionnelle, plus couramment appelée "prime Macron", de 500 euros.

Des négociations prévues mardi

En réponse au débrayage, la direction de Carlson Wagonlit promet, selon les syndicats, une nouvelle séance de négociations ce mardi 26 mars, à 10h30. Les salariés l'ont appris vendredi soir. L'intersyndicale espère bien se faire entendre. En attendant, elle maintient son appel à la grève ce lundi. L'activité de l'entreprise ne devrait toutefois pas être perturbée selon les syndicats.