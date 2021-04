Les salariés de Carrefour en Seine-Maritime appelés à la grève ce samedi par la CFDT et la CGT

La CFDT et la CGT appellent les salarié des hypermarchés, supermarchés et entrepôts Carrefour à cesser le travail le week-end de Pâques, pour demander de meilleures augmentations de salaires.

Les salariés de l'enseigne de grande distribution Carrefour appelés à la grève ce samedi, par deux syndicats, la CGT et la CFDT, un appel à la grève de 6h du matin à 19h selon les horaires du couvre-feu. Les syndicats revendiquent des augmentations de salaires plus importantes, et le versement encore cette année, de la prime covid de 1000 euros, versée par Carrefour en mai 2020 à ses 85 000 salariésen CDD et CDI, "sans condition ni prorata" explique la direction.

Un accord sur les négociations annuelles sur les salaires a déjà été signé le 24 mars entre la direction de Carrefour, FO - le syndicat majoritaire chez Carrefour, la CGC et la CFTC. Cet accord prévoit une augmentation de 530 € bruts sur l'annéepour un employé de caisse en hypermarché, soit l’équivalent de 30% d’un mois de salaire. Insuffisant comparé aux bénéfices réalisés par Carrefour selon Mathieu Maillard, employé à la boulangerie de Carrefour de Mont Saint Aignan, élu CFDT

Les résultats de Carrefour ont été, en 2020, "sans précédent", reconnait la direction dans un communiqué. Pour cela, les salariés vont recevoir, en moyenne, une prime d'intéressement et de participation de 1 350€, l’équivalent de 80% d’un mois de salaire et 17% de plus qu’en 2020.

Mais la CGT et la CFDT demandent en plus le versement d'une prime covid de 1.000 euros, défiscalisée, comme en mai dernier. Car les risques sont toujours làestime Mathieu Maillard, cette prime doit donc être de nouveau versée

