Les salariés de Castorama Thillois, en grève, réclament une prime plus conséquente

Ils s'estiment lésés par leur direction. Une trentaine de salariés de Castorama Thillois est en grève depuis ce matin à l'appel de trois syndicats (Force Ouvrière, CFDT et CGT). Ils reprochent à la direction de Castorama, d'avoir modifié l'accord d'entreprise sans en avoir informé les syndicats. La prime d’intéressement qui devait leur être versé, suite aux bons résultats de l'entreprise passe de 3600€ à 900€.

Une situation que n'accepte pas Bruno Malecot, secrétaire CFDT : " On veut se remettre autour de la table et rediscuter parce qu'on ne s'est rendu compte que plus tard que l'accord avait été modifié. On s'est rendu compte qu'on était perdant dans la prime et qu'on nous a volé notre argent. "

Cette prime avait été promise aux salariés de Castorama suite aux bons résultats de l'entreprise depuis le déconfinement. Pour Lila Resguy, une des vendeuses du magasin, c'est le changement de discours de la direction qui est problématique : " On nous a dit de travailler, de travailler, de travailler, qu'on était en avance par rapport à notre compte d'exploitation et au final, on nous a dit qu'on avait plus d'argent. "

Les syndicats annoncent que la grève sera maintenue tant que les primes ne seront pas versés en totalité.