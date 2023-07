Les salariés de Clestra appellent le gouvernement à l'aide après deux semaines de grève

La situation reste tendue chez Clestra, le fabriquant de cloisons de bureau d'Illkirch- Graffenstaden. Une centaine de salariés se sont rassemblés devant l'inspection du travail de Strasbourg ce lundi 17 juillet en milieu de journée pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail depuis la reprise par le groupe Jestia en octobre 2022. En grève depuis le 3 juillet, ils en appellent au gouvernement pour débloquer la situation, et ont envoyé ce lundi une lettre au ministère de l'Industrie.

"C'est comme si on était surveillé par des drones"

Les salariés dénoncent surtout la dégradation des conditions de travail, depuis la reprise. "C'est du flicage, tout simplement !" résume Raymond, salarié à l'assemblage, dans la boîte depuis 17 ans. En quelque mois, son quotidien a changé : "Avec les managers, c'est comme si on était surveillé par des drones. On va aux toilettes, on prend notre téléphone : tout est relevé, et on peut recevoir un mail derrière", raconte l'ouvrier.

"On a perdu l'humain", affirme de son côté Amar Ladaa, délégué CGT. "On a affaire à des gens qui sont comme des robots, si on ne fait pas ce qu'ils veulent, on doit partir."

Nouvelles craintes pour les emplois

Partir, c'est justement ce que craignent les 120 salariés. "On est déjà passé d'une dizaine de commerciaux à 2 ou 3 aujourd'hui", s'inquiète Raymond. "Des salariés partent tous les jours, ils en ont marre", confirme Amar Ladaa. Selon lui, en 6 mois, 30% des effectifs ont disparu, à cause de départs de salariés excédés.

La direction a également annoncé le changement de nom de Clestra à Unterland Metal, décision incompréhensible, en pleine grève, pour les salariés. La direction de Jestia n'a pas donné suite à nos demandes ce lundi.