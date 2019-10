Les salariés du magasin Conforama de Grenoble sont en grève ce samedi

Grenoble, France

Ce samedi, de 10h à 19h30, une quinzaine de salariés du magasin Conforama de Grenoble sont en grève. Ils campent devant l'entrée avec des panneaux "On est virés" ou "Demain c'est vous".

Les 42 salariés seront bientôt au chômage

Le magasin, comme 31 autres en France, doit fermer dans les prochains mois. A Grenoble ce sont donc 42 salariés qui vont être licenciés sous peu. Avec ce rassemblement, ils demandent plus d’indemnités de licenciement (on appelle ça l'indemnité supra légale), et "une reconnaissance" dit Eliane Gentet, représentante CGT. "Conforama avait prévu une enveloppe de licenciement et ils ne veulent pas mettre plus, alors qu'ils dépensent de l'argent pour sponsoriser la ligue 1 de football !"

Selon la représentante syndicale, "Il faut savoir qu'en plus des licenciements dans les 32 magasins concernés, il y aura aussi des suppressions de postes dans les magasins qui resteront ouverts. Alors nous restons devant l'entrée du magasin toute la journée, pour expliquer aux clients la situation. Nous leur demandons de ne pas rentrer. Certains nous soutiennent, d'autres non." Il n'y a pas encore de date annoncée, mais le magasin Conforma de Grenoble devrait fermer à la fin du premier trimestre 2020.