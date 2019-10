Les salariés de Conforama Pau-Lescar en grève ce samedi

Lescar, France

Sur les pancartes, "Conforama, le pays où les salariés sont moins chers !" ou encore "Destockage de salariés." Tous les employés en CDI du magasin sont en grève ce samedi au magasin Conforama de Lescar (Pyrénées-Atlantiques), et la colère n'est pas que sur les pancartes.

"Sur notre magasin il doit y avoir deux licenciements. Mais on est aussi solidaire pour tous les magasins qui vont fermer", explique Soizik, vendeuse depuis plus de 13 ans chez Conforama. 32 magasins doivent fermer et 1.905 postes doivent être supprimés dans ce plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) proposé par l'entreprise.

Nouvelle négociation mardi

"La direction minimise ce qui se passe. On veut qu'ils nous écoutent et nous prennent au sérieux", s'insurge Soizik. Plus généralement ils estiment payer les mauvaises stratégies du groupe. "Les stratégies financières ne sont pas les choix des salariés. On paie les dettes de l'actionnaire principal (NDLR : Steinhoff), l'achat de Showroom privé revendu deux fois moins cher six mois après ..."

A plus long terme, les salariés craignent une stratégie d'employés "polyvalents". "Le vendeur tapis va devoir s'occuper du client qui cherche de la literie. Ce ne sont pas les mêmes domaines, les mêmes connaissances. Ce qui nous inquiète c'est qu'on va passer pour des amateurs, sans expertise", explique Soizik.

Les grévistes espèrent peser dans les négociations prévus avec la direction mardi 29 octobre, pour obtenir un meilleur PSE.