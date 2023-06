"Les salariés de Daher n'ont pas de soucis à se faire" réagit Gérard Trémège

Le maire de Tarbes et Président de la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées réagit à la possibilité d'externalisation partielle de l'assemblage du TBM de chez Daher aux Etats-Unis. Le constructeur aéronautique français souhaite développer ses capacités de production aux Etats-Unis en lançant d'ici 5 ans la production d'avions sur un nouveau site en Floride. L'avion vedette de Daher, le TBM, pourrait d'ici 2027 être aussi assemblé outre-Atlantique ce qui inquiète les salariés mais "pas du tout" Gérard Trémège.

Seul le site de Louey, à coté de Tarbes, assemble aujourd'hui cet avion d'affaires. La possibilité de perdre cette exclusivité suscite ces dernières semaines un certain émoi chez les salariés , mais pour le Président de la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, il n'y a rien à craindre pour l'emploi sur le site tarbais. "C'est suite au développement de son offre aux Etats-Unis que Daher essaie d'augmenter les cadences chez nous, mais ils n'y arrivent pas", explique l'élu tarbais. "L'objectif 2023 (de 60 TBM) risque de ne pas être atteint. Se pose alors une question existentielle pour une entreprise qui a un marché qui se développe. Il faut qu'elle mette en œuvre tous les moyens pour augmenter ses capacités de production, or sur le site de Louey, ce n'est pas possible. On ne peut pas construire une usine nouvelle ici," analyse Gérard Trémège.

Le Président de la CATLP reste néanmoins confiant pour l'avenir de Daher en Bigorre. "Pour moi, les salariés n'ont pas de soucis à se faire. Il ne s'agit pas de transférer une partie de l'activité de chez nous vers les Etats-Unis. *Les salariés à Louey auront toujours autant de travail, peut-être même davantage. Je ne suis pas du tout inquiet sur l'emploi de Louey, pas du tout", insiste Gérard Trémège. "Mais quand on n'a pas de réponses locales, il faut essayer le plus rapidement possible de trouver des réponses ailleurs pour satisfaire la demande sinon la demande va s'adresser ailleurs." conclut-t-il. Daher est aujourd'hui le premier employeur des Hautes-Pyrénées.