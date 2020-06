Les salariés de Derichebourg se méfient du "piège" de l'accord collectif sur la réduction de salaires

Une centaine de salariés de Derichebourg Aeronautics a manifesté ce mardi 2 juin à Blagnac, devant le siège de l'entreprise, installée près de l’aéroport de Toulouse. Avec la crise du coronavirus, ce sous-traitant aéronautique, dont les salariés travaillent directement sur les chaînes d'assemblage d'Airbus, menace de supprimer 700 postes, soit un peu moins de la moitié des salariés du groupe en France (ils sont 1.700).

Alors que les premières négociations ont débuté ce mardi, la direction de la société a mis dans la balance un APC, un accord de performance collective. En gros, si les salariés acceptent de faire des efforts, rogner sur leurs indemnités ou baisser leurs salaires, le nombre d’emplois supprimés pourrait être réduit. Mais rien n’est chiffré pour l’instant, au grand dam de Boris Escaich, représentant du personnel pour l'UNSA Aérien, le syndicat qui a appelé à la mobilisation ce mardi : "il faut que ce soit très clair là-dessus ! Qu'on ne nous propose pas de sauvegarder des emplois sans rien écrire ou sans rien chiffrer. Ca nous paraît inconcevable".

Même si on réduit nos salaires, des gens vont partir. Et ça, on ne peut pas l'accepter

Les salariés se méfient, à l'image de Michel, employé depuis huit dans la société : "si derrière, on nous disait qu'ils gardent tout le monde, mais c'est pas ça ! Dans deux mois, même si on réduit nos salaires, il y aura des gens qui vont partir. Et ça, on ne peut pas l'accepter".

Boris Escaich par ailleurs ne comprend pas l’empressement de la direction de Derichebourg à négocier, alors qu’un plan de relance aéronautique est promis par l’Etat. Un plan qui pourrait changer la donne, et limiter, peut-être, les risques de licenciement dans la filière.