Les salariés de Deshors à Brive sont inquiets pour leur avenir. Ce mercredi une cinquantaine d'employés des deux sites, ADI et Moulage, ont débrayé. En cause une baisse de leur activité.

Brive-la-Gaillarde, Corrèze

Les deux usines brivistes de Deshors travaillent surtout pour le groupe aéronautique Safran et emploient 360 personnes. Mais leurs carnets de commande diminuent explique Arnaud Bergeron de la CGT. "Chez Moulage depuis 8 mois il y a très peu de commandes, d'ici juin il n'y aura plus de boulot. Et chez ADI on a deux produits qui vont s'arrêter en milieu d'année". Et aucun nouveau produit n'est en vue, affirme-t-il.

Au bord du burn out

Les salariés dénoncent une organisation "court-termiste" de leur direction qui amène selon la CGT certains dirigeants à mettre la pression sur les employés. "Certains sont au bord du burn out" affirme Arnaud Bergeron. En précisant que des pièces à faire il y en a, mais que "rien n'a été anticipé". "Ce n'est pas à nous de payer leur crise" conclut le représentant de la CGT. La direction, que nous avons contactée, n'a pas souhaité s'exprimer.