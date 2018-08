Chasseneuil-du-Poitou, France

Forsee Power, le fabricant de batteries pour le transport électrique qui s'est installé sur le site de l’ancien équipementier automobile Federal Mogul, à Chasseneuil-du-Poitou, a commencé son activité le 20 août dernier. Parmi les salariés 113 salariés actuellement présents sur le site, 23 travaillaient sur l'ancien site de Forsee Power à Moissy-Cramayel, en région parisienne.

Et ces 23 salariés qui ont sauté le pas s'installent dans le Poitou, avec leur famille pour certains. Reçus plusieurs fois par Grand Poitiers, beaucoup ont été séduits par le cadre de vie qu'offre Poitiers et ses alentours. "C'est tranquille, les gens sont sympathique, et les enfants sont contents car il y a le futuroscope" témoigne Saim Hammou, opérateur à Forsee Power. Autre atout, la proximité : "à Paris je faisais 72 kilomètres pour aller au travail, ici je mets 10 minutes, ça change la vie", explique le salarié.

Un côté plus bien-être et tranquille, quelque chose de plus nature

Même son de cloche du côté de Chantal Lafage, superviseur de production dans l'entreprise. "On va retrouver, avec mon mari, un côté plus bien-être et tranquille, quelque chose de plus nature", explique la salarié, qui a quand même une petite appréhension alors qu'elle change de "mode de vie".