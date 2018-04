Palettes en feu et tonnelle devant les grilles, les salariés de France Fermetures ont bloqué leur usine ce vendredi matin à la prise de service de 5 heures. L'entreprise fabrique des volets roulants, elle emploie 140 personnes à Boussac. Ce jeudi matin seuls les intérimaires ont pénétré les lieux. Une quarantaine de salariés sont restés devant l'entrée pour bloquer les portes.

On est 80 devant les portes, on discute, on attend la direction et surtout le directeur des ressources humaines" - Dominique Bouvier, délégué FO