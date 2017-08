Les salariés de Francéole du Creusot menacent d'incendier la production

Les 54 salariés du site du Creusot de Francéole ont mis le feu à des palettes près de la production de mâts d'éoliennes, qu'ils menacent d'incendier si l'actionnaire du groupe Pelican Venture n'améliore pas sa participation de 200 000 euros au plan social.

Les salariés du site creusotin de Francéole passent à la vitesse supérieure, ils ont incendié des palettes et des pneus à proximité de la production de mâts d'éoliennes, auxquelles ils menacent de mettre le feu si l'actionnaire (groupe Pelican Venture) n'améliore pas sa participation de 200 000 euros au plan social auquel sont confrontés les 54 salariés.

Ultimatum

Le fabricant bourguignon de mâts d'éoliennes en acier emploie 160 personnes sur les sites de Longvic et du Creusot. L'entreprise est en redressement judiciaire depuis le 17 mai dernier et après plusieurs réunions pour demander plus de participation financière de la part de l'actionnaire, les salariés ont décidé d'employer la manière forte en lançant un ultimatum à l'actionnaire.

"Si à 14 heures, la direction n'a pas amélioré son offre et ne revient pas sur ses positions, on incendiera les mâts d'éoliennes", annonce Jérémy Bertrand, délégué CGT et représentant du personnel. "On veut se faire entendre et le seul moyen, c'est d'attaquer la production, parce que si elle part en fumée, la trésorerie part en fumée aussi", explique Jérémy Bertrand.

On avait pas envie que ça finisse comme ça

"On a plus mille solution pour se faire entendre, personne n'avait envie que ça se finisse comme ça mais devant nous on a des gens qui veulent pas bouger le petit doigt et qui veulent licencier les gens comme des mal propres et ça c'est plus possible", ajoute Jérémy Bertrand.