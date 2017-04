Les salariés de Frank et Pignard à Thyez, en Haute-Savoie, manifestent et bloquent leur usine

Après trois jours de grève, la situation s'est tendue mardi chez Frank et Pignard à Thyez. Les salariés ont décidé de bloquer leur usine. Plus aucune pièce n'en sort depuis. Ce mercredi, les manifestants assurent que le site restera inaccessible tant qu'ils n'auront pas eu gain de cause.

Ne vous fiez pas au ciel bleu car les salariés de Frank et Pignard à Thyez en Haute-Savoie broient du noir depuis quelques jours. Richard Mota, le délégué CGT, explique que le dialogue est rompu avec la direction. Alors leur mouvement de grève lancé vendredi dernier a pris des airs de mutinerie lorsque, chauffés à blanc, ils ont décidé ce mardi après-midi de bloquer les trois entrées du site. Depuis aucune pièce ne sort.

Une production au point mort

Frank et Pignard, l'une des plus grosses entreprises de décolletage en France, n'est pas habituée à ce silence. Depuis quelques heures, le bruit des machines est remplacé par les crépitements qui sortent du barbecue. "Certains partiront se reposer juste après la pause déjeuner", confie Richard Mota.

Depuis ce mardi après-midi, une centaine de salariés se relaient pour empêcher l'accès au site. "Nous avons reçu la visite d'un huissier de justice, explique M. Motta, mais ils nous ont laissé passer la nuit sur place". Il promet, la voix assurée, que le blocage sera maintenu tant que les grévistes n'auront pas eu gain de cause. Autrement dit, tant que la direction n'aura pas accepté une augmentation de leur salaire de 60 euros par mois.

Une demande qui a pour l'instant été refusée.