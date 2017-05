Les salariés de GM&S prêts à faire sauter l'usine

Les ouvriers de l'usine de La Souterraine passent à la vitesse supérieure, ils estiment que le démantèlement de leur usine est en train d'être discuté à Bercy. Et ils ne veulent pas disparaître sans se battre.

Les ouvriers se sont rassemblés ce jeudi matin dans une salle de l'usine, deux d'entre eux découpent au chalumeau une presse en métal qui sert à fabriquer des pièces automobiles. "Ca fait mal au coeur, mais on a plus le choix pour faire pression, si on ne veut pas disparaître comme ça!" explique un salarié.

Tout le site est piégé, d'après les salariés

Une autre machine est posée sur le parking devant l'usine, c'est un poste à soudure avec écran tactile. Elle sera elle aussi mise en pièces. C'est la stratégie de la CGT qui affirme avoir piégé le site. Des bonbonnes d'air liquide sont positionnées sur le parking, reliées à des bouteilles de gaz et à des jerrycans d'essence.