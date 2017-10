Déception et amertume pour les salariés de GM&S reçus à l'Elysée

La délégation des salariés de GM&S est ressortie déçue de sa réunion à l’Élysée, lundi. Les syndicalistes espéraient un coup de pouce financier de l'État pour les salariés non repris par l'emboutisseur GMD, mais ils n'ont rien obtenu.

La réunion ce lundi à l'Elysée entre des représentants des salariés de GM&S et des conseillers d'Emmanuel Macron n'a rien donné. "On aurait aussi bien pu faire la réunion à la maison de la formation de La Souterraine", explique Vincent Labrousse, délégué CGT. Des propos qui résument bien l'état d'esprit des représentants de l'entreprise à la sortie de l'Elysée. Pour eux, les conseillers d'Emmanuel Macron n'ont rien compris. "On ne s'attendait pas à des miracles poursuit Vincent Labrousse, mais un effort ça ne coute rien !"

On demande pas de l'argent pour dire on a touché le pactole, c'est pas ça ! Yann Augras, délégué CGT

Ce qui choque le plus les GM&S, c'est l'absence de geste financier pour les 156 licenciés. "Comment il fait le mec qui a 30 ans d'ancienneté et qui part avec 15.000 euros ?" s'interroge Yann Augras, le secrétaire CGT du Comité d'Entreprise. Et "on ne parle pas du petit jeune qui a cinq enfants et qui a touché 1.000 euros de légale" poursuit-il. Pour Yann Augras, c'est une catastrophe et il faut dit-il "arrêtez de se foutre de la gueule du monde".

Le combat va se poursuivre devant la justice

L'avocat des salariés a déposé un recours devant le tribunal administratif de Limoges, pour faire annuler le PSE. Selon Jean-Louis Borie qui n'était pas convié à la réunion à l'Elysée, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été établi à la hâte, parce qu'il fallait en finir avec le dossier GM&S. Il conteste les critères qui ont été retenus pour établir la liste des salaries licenciés et dénonce le manque de transparence de la part du mandataire. Le tribunal administratif a trois mois pour rendre sa décision.