Les salariés de GM&S Industry se dévoilent dans une série de portraits

Ils ne sont pas que des chiffres ! Pour le montrer, les salariés de GM&S Industry acceptent de se faire tirer le portrait. Des photos individuelles en noir et blanc prises par deux photographes professionnels.

Les GM&S Industry entament une nouvelle semaine de mobilisation. Ce mardi, à 10H, les salariés invitent les maires des communes creusoises, haut-viennoises et indriennes où ils résident, les parlementaires et les présidents de départements à l'usine de La Souterraine. Il s'agit de faire le point sur la situation du sous-traitant automobile qui emploie 282 personnes et qui est en redressement judiciaire depuis le 2 décembre. Les offres de reprise doivent être déposées d'ici le 18 avril et pour l'instant l'activité tourne toujours au ralenti.

Derrière le chiffre, il y a des hommes et des femmes

Les salariés qui décident également d'autres formes d'action. En ce moment, ils se font prendre en photo, individuellement. Des photos en noir et blanc. L'idée a vu le jour après une exposition photo raconte Franck Carrière, élu CGT : "On s'est dit pourquoi on ferait pas la même chose ? C'est des photos faites par des professionnels qui savent faire passer les émotions et ce que peut représenter l'être humain derrière des chiffres. Demain, si l'entreprise ferme ce sont tous ces salariés qui ne seront plus à La Souterraine et aux alentours." Le projet se concrétise grâce notamment soutien du Centre Culturel Yves Furet qui a sollicité deux photographes professionnels Alain Cassaigne et Thierry Laporte. Ce dernier, installé à Bellac, travaille notamment pour Le Monde et Libération, il se dit touché par l'histoire des GM&S : "d'afficher des portraits, je trouvais ça symboliquement très fort, par rapport à un article où l'on voit seulement un chiffre. Là, ce chiffre là va se transformer en visage et c'est ce qui m'intéressais... montrer au public que derrière ce chiffre il y a des gens, une histoire."

Les clichés, tous en noirs et blancs, seront exposés à partir du 13 avril au Centre Culturel Yves Furet, mais on devrait aussi les retrouver dans d'autres lieux du département © Radio France - Valérie Mosnier

Une séance est encore organisée ce mardi. Environ 200 portraits seront exposés le 13 avril prochain à La Souterraine.