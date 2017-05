Les salariés de GM&S retrouvent un peu d'espoir

Bruno Lemaire, le nouveau ministre de l’Économie prend le dossier GM et S en main. Il a reçu les représentants des salariés, et veut convaincre les constructeurs français de sauver l'usine. Les syndicats retrouvent un peu d'espoir, mais restent prudents.

A trois jours d'un nouveau passage devant le tribunal de commerce de Poitiers, et une possible liquidation, les salariés de GM et S à La Souterraine retrouvent un peu d'espoir.

Le ministre de l'Economie a reçu l'intersyndicale de GM et S ce vendredi après-midi. Le rendez-vous était prévu au départ avec le directeur de cabinet. "Le Ministre a souhaité rencontrer les représentants des salariés afin de faire le point sur la situation de l’entreprise et la poursuite de son activité", a fait savoir le ministère par communiqué.

Bruno Le Maire "s’est engagé auprès des représentants des salariés à déployer tous les efforts nécessaires pour garantir l’accroissement des commandes auprès des constructeurs automobiles clients."

En clair , il décroche son téléphone pour appeler les constructeurs français.

Objectif: relancer les commandes et obtenir un nouveau sursis de la part de la justice

La réaction des syndicats, juste a la sortie de cette réunion Copier

Le ministre précise par ailleurs qu'il "informera l’intersyndicale d’ici la décision du Tribunal de Commerce du 23 mai résultant de ses discussions". "La pérennité de l’activité du site de La Souterraine devra également s’accompagner d’une adaptation de l’entreprise aux conditions et standards de concurrence", ajoute le communiqué.