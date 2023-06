Les salariés de Grand Frais en grève à Saint-Priest-en-Jarez

Devant le magasin, les grévistes ont installé des banderoles et font signer une pétition aux clients. Déjà un millier de signatures obtenues selon la CGT. Les salariés de Grand Frais à Saint-Priest-en-Jarez sont en grève depuis samedi. Ils réclament 150 euros nets de plus par mois, une prime d'ancienneté et une réduction de 15% sur leurs achats à Grand Frais.

Mais les négociations n'avancent pas. La CGT explique que la direction les renvoie sur les NAO (les négociations annuelles obligatoires). Elle refuserait par ailleurs la participation aux discussions d'un délégué CGT qui ne fait pas partie de l'entreprise. Mais elle a refusé de répondre à nos questions.

Le magasin reste ouvert grâce au renfort d'intérimaires mais également de membres de la direction qui tiennent les caisses également.