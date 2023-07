Les salariés de Grand Frais reprennent le travail sans avoir obtenu gain de cause sur les salaires

Un mois de conflit social entre le 10 juin et le 10 juillet : la grève menée par les salariés de Grand Frais est d'une durée inédite. Hier, en assemblée générale, les grévistes ont voté la reprise du travail. Le mouvement, lancé par les employés de Saint-Priest-en-Jarez, près de Saint-Étienne, s'était ensuite étendu à plusieurs sites ligériens (Firminy, Andrézieux-Bouthéon) et dans le Rhône où l'enseigne de supermarchés est également présente.

ⓘ Publicité

Initialement, les grévistes réclamaient 150 euros nets de plus par mois, une prime d'ancienneté et une réduction de 15% sur leurs achats chez Grand Frais. Des revendications sur lesquelles la direction de Grand Frais (qui a toujours refusé de répondre à nos sollicitations, ndlr) n'a pas cédé. La CGT, qui soutenait le mouvement, estime qu'en "quatre semaines de grève et d’âpres négociations [les salariés] ont obtenu peu de choses". À savoir, entre autres : "une augmentation de 5% de la prime de fin d'année tient lieu de treizième mois, une augmentation de 60 euros annuels des bons d’achat", un samedi de repos tous les deux mois et le travail du dimanche sur la base du volontariat. Des mesures qui concerneront les salariés de tous les magasins Grand Frais de France, précise le syndicat.