Les salariés de Heineken en grève pour dénoncer la "trahison" du groupe qui quitte Schiltigheim

Après le choc, la colère des salariés de Heineken à Schiltigheim . Une cinquantaine de personnes sont mobilisées ce mardi sur le site de la brasserie pour dénoncer la fermeture du site d'ici trois ans annoncée la veille par le groupe.

ⓘ Publicité

Une grève de 24 heures

Ces salariés observent une grève de 24 heures. "On s'attendait à quelque chose mais pas à ca! Moi j'ai été embauché il y a un an, avant j'ai fait des années en intérim, je me voyais faire carrière ici", raconte un salarié au micro de France Bleu Alsace. "On pensait que Heineken était une structure solide, c'est une trahison! En vendant le site ils vont gagner beaucoup d'argent", estime un autre.

Une réunion avec les responsables de Heineken

220 emplois sont menacés. "Il faut préserver les emplois coûte que coûte", a réagit la maire de Schiltigheim ce mardi matin sur France Bleu Alsace . Danielle Dambach rencontre ce mardi les responsables de Heineken. Elle estime que la création d'une micro-brasserie Fischer n'est pas suffisant.

Les salariés sont encore sous le choc de l'annonce de la fermeture de la brasserie © Radio France - Olivier Vogel