Les salariés de l'Ehpad de Cossé-le-Vivien inquiets du projet de fusion avec l'Ehpad de Méral

Le dossier a désormais 7 ans, mais il inquiète toujours les agents des Ehpads de Cossé et Méral : la fusion des deux établissements en un Ehpad privé. Une centaine de personnes a manifesté, ce mardi, à Cossé, contre le projet.

Les Ehpad de Cossé et de Méral fusionneront-ils un jour ? Le projet est dans les cartons depuis 2012, la Mutualité Française s'était montrée intéressée, les salariés de Méral avaient manifesté une première fois en 2014 contre cette idée... Et depuis, plus rien. Ou presque : "Nous avons eu des échos de discussions, de réunions, d'échanges avec l'ARS, le conseil départemental, la direction de l'établissement ces dernières semaines" explique Anthony Brunet, du syndicat FO.

Le Conseil départemental interpellé par les manifestants

Ce mardi, les agents des Ehpads étaient appelés par Force Ouvrière à manifester contre la dégradation de leurs conditions de travail. A Laval, environ 80 personnes ont défilé. Une centaine de personnes s'est rassemblée devant l'Ehpad de Coss-le-Vivien.

Les salariés craignent qu'avec une éventuelle privatisation, les conditions de travail ne se dégradent davantage, les cadences augmentent, le nombre de poste diminue, ce qui dégraderait encore davantage la qualité de soin. Beaucoup interpellent le Conseil départemental, en charge des budgets pour les personnes âgées. "600 000 euros versés par le Conseil départemental pour un bateau" affichent Amélie et Mélanie sur une pancarte : "Nous ils ne nous donnent pas d'argent. Il y a de l'argent qui est versé pour des choses comme ça, mais pour les Ehpads publics il n'y a pas d'argent".

2,5 millions d'euros pour équiper les Ehpads de Mayenne

Faux répond Olivier Richefou, le président du Conseil départemental : "Nous venons de mettre 2.5 millions d'euros pour des équipements complémentaires dans les Ehpads, pour permettre aux personnels d'effectuer leurs missions dans les meilleures conditions. 10 fois plus que ce que l'ARS a eu l'occasion de mettre en Mayenne. Si vous appelez ça ne rien faire pour les Ehpads, je m'inscris en faux".

Le projet de fusion intéresserait la Mutualité française, un établissement mutualiste "qui n'a pas les mêmes objectifs de rentabilité que le privé capitalistique" précise Olivier Richefou. Mais les agents craignent, dans le cas où le projet serait adopté, une augmentation des prix pour les résidents. "C'est public qu'il faut que ça reste acquiesce Elise, une résidente. Parce que le privé, c'est forcément plus cher. Et puis on n'a pas toujours les moyens nous".

Rien n'est décidé pour l'instant

Mais quoi qu'il en soit, tempère Olivier Richefou, aucune décision n'est prise pour l'instant, "cette manifestation est très prématurée, on n'a pas du tout fait de choix définitif. Et de toutes façons, c'est au conseil d'administration autonome de l'établissement de faire ce choix".