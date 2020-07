Les salariés de l'Ehpad Saint Dominique de Mars-la-Tour manifestent devant l'ARS à Nancy

"Saint Dominique où il faisait bon vivre et travailler. Que s'est-il passé ?", voilà ce que l'on peut lire sur la banderole déployée sur les marches de l'entrée de l'Agence régional de santé à Nancy. Masque sur le nez, Isabelle Bertin justifie ce mouvement d'humeur des salariés de cet Ehpad de Mars-la-Tour qui a défrayé la chronique au plus fort de l'épidémie en devenant l'un des établissements le plus touché par le nombre de décès de ses résidents dans le Grand Est. Sur 51 pensionnaires de l'Ehpad, 24 sont morts du coronavirus "Nous demandons aujourd'hui des explications. Nous étions livrés à nous même, nous n'avions pas de masques pour travailler, d'ailleurs 18 des 55 soignants ont été malades et ont sans doute participé à la contamination de nos résidents. Nous estimons que la direction et l'ARS ont leur part de responsabilité", nous réclamons donc une enquête".

"Direction démission" crie quant à elle une aide soignante qui souhaite garder l'anonymat "Bien sûr que nous culpabilisons, nous nous sentons responsables de nos résidents et ça a été dur de les voir partir les uns derrière les autres. On nous a envoyé au casse-pipe. On a vécu l'enfer. La direction a caché aux familles ce qui se passait à l'intérieur de l'établissement".

On ne veut pas d'augmentations, on veut juste travailler dans de bonnes conditions

Sirène hurlante et mégaphone à la main, cette autre soignante explique avoir vécu l'enfer durant ces trois semaines meurtrières du mois d'avril "Nous sommes attachés à nos résidents et on n'a pas compris tout de suite ce qui se passait car on ne nous donnait aucune information et les familles non plus n'étaient pas informées. C'est pour ça que je suis en colère, on nous a laissé travailler sans aucune protection. Aujourd'hui, on ne réclame pas d'argent, on ne veut pas d'augmentation non plus, on veut juste que nos autorités tirent des leçons de ce qui s'est passé".

Une délégation de salariés a été reçue dans l'après-midi par l'ARS.