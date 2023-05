Les salariés de l'entreprise CEAT Longvic, en redressement judiciaire, fixés sur leur sort ce 1er juin

"On est fatigués moralement. On attend cette décision depuis de nombreuses semaines, on ne fait que cogiter", confie Samir Abbou, représentant des salariés de CEAT Longvic. Entre espoir et peur, les salariés de l'entreprise, spécialiste dans la réparation électronique, attendent la décision du tribunal de commerce de Dijon, qui doit acter ce jeudi 1er juin, la liquidation judiciaire ou non de CEAT Longvic. "Cette attente est vraiment difficile à vivre. On garde espoir mais certains d'entre nous ont déjà commencé à chercher un autre travail, au cas où."

ⓘ Publicité

Effondrement du chiffre d'affaires

Mais comment l'entreprise, présentée comme l'un des principaux sites français du secteur, en est arrivée là ? C'est la perte du plus gros client de CEAT Longvic qui a fait dégringoler le chiffre d'affaires : le groupe coréen Samsung. Selon les salariés, Samsung a stoppé la collaboration du jour au lendemain. En deux ans, le chiffre d'affaires s'effondre, passant de 80 millions d'euros en 2018 à 28 millions en 2020. "Cela faisait 25 ans que nous travaillions avec Samsung. Comment peut-on rompre un partenariat comme celui-ci, du jour au lendemain ? Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est eux qui ont notre destin entre leurs mains", ajoute Samir Abbou.

Deux options possibles

Le tribunal de commerce de Dijon a deux options : accorder un délai supplémentaire pour espérer trouver un nouveau repreneur, ou bien espérer que Samsung revienne sur sa décision. La deuxième option, redoutée par les salariés c'est la liquidation judiciaire, qui entraînerait la suppression de 250 emplois.