Les salariés de l'entreprise de BTP Colas en grève à Saint Etienne depuis mercredi

Saint-Étienne, France

A Saint Etienne, le mouvement touche pratiquement tout le personnel ( 115 salaries ) parce qu'en plus vient se greffer ici, l'histoire du licenciement d'un des chauffeurs de l'entreprise qui a malencontreusement accroché un des poteaux du chantier de la 3em ligne de tram.

Alors ce licenciement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien plein sur la pression au travail dans cette entreprise filiale du groupe Bouygues. Christian Livion est délégué syndical CGT

Christian Livion délégué CGT Copier

C est un licenciement abusif , il a juste reculé dans un poteau , et en plus il y a une pression dans toute l entreprise, ça devient invivable. Christian Livion

Ce jeudi, les salariés du groupe Colas du Puy en Velay en gréve aussi sont venus soutenir leurs collègues de Saint Etienne.

L’entrée de l'entreprise de BTP Colas de Terrenoire © Radio France - Yves Renaud

Parmi les grévistes Alban et Marco, deux ouvriers du groupe Colas qui travaillent sur le chantier de la 3em ligne de tram. Ils expliquent que certes le chantier est vital pour l'entreprise, et que du coup la pression est très forte sur le personnel pour finir dans les temps, et que le licenciement de leur collègue, chauffeur poids lourd, pour avoir heurté un des poteaux du chantier est inadmissible

Alban et Marco deux salariés du chantier du Tram à Saint-Étienne Copier