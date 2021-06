Les salariés de l'hyper Auchan de Pérols se mobilisent pour leurs conditions de travail et leurs salaires

70 salariés d'Auchan Pérols ont répondu à l'appel au débrayage national de Force Ouvrière ce vendredi matin, ils ont manifesté devant l'entrée principale de l'hypermarché entre 10 heures et 13 heures pour dénoncer les suppressions d'emploi en 2020 et demander une meilleure rémunération ainsi que le versement de la prime Covid de 1000 euros.

Une hausse des salaires et le versement de la prime Covid

Quentin Leclerc, équipier magasin et responsable syndicale FO au CSE de la zone de vie Montpellier qui regroupe les trois magasins de Pérols, et Mas Drevon et Malbosc à Montpellier estime que les hausses de salaires ne dépassent jamais 0,6 %, "ce n'est même pas à la hauteur de l'augmentation du SMIC et ça ne couvre pas l'inflation".

Franck Mary-Montlaur, secrétaire général de FO 34 dénonce l'attitude de la grande distribution qui a fait des bénéfices pendant la crise sanitaire et qui ne les redistribue pas, or pour lui, "on croit que dans notre beau pays, tout le monde est au SMIc, mais ce n'est pas le cas, on tient les gens dans une quasi misère, ce sont _les travailleurs pauvres_. Il y a une paupérisation des salariés en général, dans le secteur privé comme dans le secteur public". FO demande donc une ouverture des négociations sur les salaires et mette la barre à 5 % de hausse car "les premiers de cordées, ce sont les personnels de la grande distribution avec les infirmières" pour François Rodriguez de l'union syndicale des travailleurs de l'Alimentation 34.

Quant à la prime Covid de 1000 euros, l'annonce d'Emmanuel Macron de son prolongement en 2021 a créé beaucoup d'espoir. Mais là aussi, le syndicat Force Ouvrière dénonce "le silence radio d'Auchan, selon les mots de Quentin Leclerc, Auchan a surtout voulu se faire un coup de pub l'année dernière en l'annonçant en premier mais tout le monde n'y a pas eu droit à égalité et cette année, la direction générale ne veut même pas en entendre parler".

Des conditions de travail qui se dégradent

Un ensemble de revendications avec en toile de fond un malaise grandissant des salariés qui s'estiment "méprisés" par la direction locale de Pérols à l'image de Mélinda , étudiante à Montpellier qui travaille aux caisses, "on ne se sent pas écouté, les clients sont parfois agressifs, il y a de plus en plus d'incivilités et la direction ne nous soutient pas. L'été dernier, j'ai eu un souci avec des clients pour un truc tout bête et dans le bureau on m'a dit : tu sais, si tu es fatiguée on peut te baisser tes horaires. En fait, nous on est là pour subir". Ce qui explique en partie que Force Ouvrière a demandé une enquête pour Risques Psychosociaux pour le magasin de Pérols. "Les salariés sont épuisés, abonde Quentin Leclerc, la pression n'en finit pas. Certains salariés qui ne s'étaient jamais arrêtés sont aujourd'hui en arrêt maladie".

Un projet de développement des caisses automatiques

Ce n'est pas le cas de Njoud, 44 ans, 23 ans d'entreprise aujourd'hui "polyvalente dans le secteur caisse" mais elle explique qu'elle ne vient plus avec l'envie "et les clients le ressentent, on a beaucoup de réclamations sur les rayons vides et l'attente aux caisses". La salariée est inquiète des PSE, Plan de Sauvegarde l'Emploi, annoncé dans le service du SAV, le Service Après Vente, et l'administration. Le syndicat FO pointe également du doigt le projet d'évolution des caisses, "Auchan veut passer 70 % de ses caisses en automatique" selon Quentin Leclerc. "Moi je suis là aujourd'hui , ajoute Njoud, pour l'avenir de nos postes avec l'arrivée des caisses automatiques. On nous dit que ça va pas supprimer de postes mais on nous avait dit aussi qu'il n'y aurait jamais de caisses automatiques. Les bruits de couloir, ça arrive toujours à la fin".

D'après les salariés, des 41 caisses dites classiques aujourd'hui, il n'en resterait que 14 à l'avenir avec 20 caisses automatiques. Une automatisation dans les hypermarchés qui s'est développé dans plusieurs enseignes pendant avec la crise sanitaire.