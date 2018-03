Les Pennes-Mirabeau, France

L'usine Coca-Cola aux Pennes-Mirabeau est à l'arrêt depuis plus de deux semaines. Les salariés bloquent l'entrée de l'usine après l'annonce de la direction de supprimer 44 postes sur les 210 du site. Un peu plus d'un employé sur trois est en grève, et le mouvement semble bien parti pour durer.

"La variable d'ajustement, c'est l'effectif" - Richard, salarié gréviste.

Pour symboliser ces pertes de postes, les grévistes ont fabriqué 44 croix en bois, qui servent aussi de barricades pour bloquer l'entrée du parking de l'usine. Depuis deux semaines, aucune bouteille de Coca ne quitte le site, les grévistes se relaient chaque jour pour s'en assurer.

"C'est un groupe qui affiche de très bons résultats mais qui nous dit que notre outil de production n'est plus adapté", explique Richard, qui garde l'entrée. "Et la variable d'ajustement, et ben c'est l'effectif."

La direction de Coca-Cola assure qu'elle va privilégier les départs volontaires et les départs à la retraite anticipés. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Des sites européens en concurrence les uns avec les autres

En fait, les sites européens de Coca sont en concurrence les uns avec les autres, et ceux de la France sont à la traîne selon la direction. Mais elle assure que ces suppressions de postes se feront via des départs volontaires, ou départs à la retraite anticipés.

"Ils disent qu'ils veulent que ça se passe en douceur, mais ils ne sont pas venus nous voir", lâche Aurélien, cariste dont le poste risque d'être supprimé. "Et les indemnités de licenciement qu'ils proposent sont dérisoires pour un groupe comme Coca : dans les 20 000 euros avec 30 ans d’ancienneté, alors que moi j'ai bossé deux ans et demi dans une petite entreprise et je suis parti avec 13 000 euros."

Le cariste de 36 ans s'inquiète aussi pour ses collègues qui vont rester sur le site. Selon lui, il sera difficile de faire tourner l'usine avec autant de postes en moins. Sauf si bien sûr la direction de Coca-Cola fait appel à des intérimaires pour remplacer ponctuellement les CDI licenciés.