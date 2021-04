Les salariés de l'usine des Clavaux sont mobilisés contre la suppression des 129 emplois

Ils étaient entre 100 et 130 ce jeudi 1er avril devant l'usine des Clavaux en Isère. Les employés du site de Livet-et-Gavet étaient accompagnés d'élus et de syndicats. Tous protestent contre la décision - annoncée le lundi 29 mars - du groupe Ferroglobe, propriétaire de Ferropem : 360 emplois vont être supprimés sur les deux sites. 129 dans l'usine Ferropem de l'Isère et 231 dans celle de Chateau-Feuillet à La Léchère en Savoie. C'est la totalité des emplois de ces deux usines de silicium qui vont donc cesser de fonctionner.

Une banderole a été accrochée sur les grilles de l'usine © Radio France - Chloé Cenard

Un choc pour les employés

"Cette annonce a été un vrai coup de massue sur la tête", lance Brahim M'sallaoui, employé dans l'entreprise. Ce père de cinq enfants s'inquiète pour l'avenir : "Avec la pandémie, l'âge que j'ai, ça peut être très compliqué de retrouver du travail". Au-delà du choc, pour Denis Guglielmi, chef de poste, ça a d'abord été un "un sentiment de colère" puis "de dégoût". Aucun employé ne comprend vraiment cette décision : "On entendait parler d'un plan de restructuration depuis cet automne mais on ne s'attendait pas à une telle annonce. Pour eux, c'est juste une raison économique. _Ils préfèrent mettre le profit avant l'humain_", s'indigne Patrick Champin, délégué CGT.

L'usine a plus de 120 ans © Radio France - Chloé Cenard

Un impact sur toute la vallée

Tous s'accordent pour dire que ces suppressions de postes vont avoir un impact sur la vie de la vallée. "On a toujours vu cette usine ici. Mon père et mon grand-père ont travaillé ici. Il y a même mes frères et puis tous les copains. Déjà que la vallée se dépeuple mais là ça va être la mort. La mort de la vallée", raconte Denis Guglielmi. Même discours du côté des élus. Gilbert Dupont, maire de Livet-et-Gavet est venu soutenir les manifestants : "Si Ferroglobe ferme, on n'aura plus rien dans la commune. Ce sera juste un dortoir, l'annexe de Grenoble et pour nous ce n'est pas intéressant. _Il faut que la commune vive_".

Mourad Moussaoui de Force Ouvrière devant les élus et les employés © Radio France - Chloé Cenard

Le début d'un combat

Mais, devant cette usine, peu sont défaitistes. Embarqués par Ralph Blindauer, l'avocat du comité central d'entreprise, les employés veulent croire à une autre alternative. _"_La bataille n'est pas perdue ! Nous allons nous battre pour la survie de ce site industriel qui conditionne la vie de toute la vallée. Les gens ont souvent dans la tête que c'est terminé, que l'usine va fermer et qu'on a plus à obtenir un chèque. Mais je veux expliquer aux gens qu'on a quelques mois devant nous pour tordre le bras au groupe pour que cette usine continue à produire, avec Ferroglobe ou sans Ferroglobe d'ailleurs".